Тесты показали, что Snapdragon X Elite мощнее процессоров Intel и AMD

Когда в прошлом году появилась информация о том, что компания Qualcomm планирует выпустить свой десктопный процессор, многие специалисты высказались достаточно негативно относительно данного направления. Все посчитали, что компания, которая выпускает исключительно мобильные процессоры, не сможет конкурировать с решениями от компании AMD или Intel, а если создать конкуренцию текущим лидерам не выходит, то какой смысл наводнять рынок слабыми ноутбуками и планшетами. Но теперь, когда компания Qualcomm представила свой процессор Snapdragon X Elite, и появились первые тесты, стало ясно, что на самом деле у компании получился очень производительный процессор для ноутбука, способный конкурировать с лучшими решениями от лидеров рынка.

Например, в синтетических тестах данный процессор легко обошёл всех потенциальных конкурентов, продемонстрировал весьма внушительную производительность как в тестах, которые делают упор на центральный процессор, так и в бенчмарках, делающих их упор исключительно на графику. Кроме того, процессор даже протестировали в видеоиграх, где он показал весьма неплохую производительность. Конечно, ожидать, что ноутбуки на таком процессоре будут являться игровыми, достаточно странно, но если у вас будет хорошее охлаждение, то вы вполне сможете играть в какие-то современные релизы с геймпадом в руках. Вопрос только в температурном режиме, потому что именно от перегрева системы будет зависеть то, насколько ноутбук раскроет свой потенциал.
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