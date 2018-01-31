ThermalTake выпускает Versa J21 Tempered Glass Edition

2018-01-31, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ThermalTake Versa J21 Tempered Glass Edition; [83]
ThermalTake Versa J21 Tempered Glass Edition Mid-Tower корпус представляет собой идеальное решение и теплотехнические характеристики. На левой стороне установлена ​​закаленная стеклянная панель толщиной 4 мм.
Этот привлекательный корпус оснащен встроенным 120-миллиметровым задним вентилятором для лучшей вентиляции, увеличенной боковой стенкой из закаленного стекла для лучшего обзора ваших комплектующих и отсеком для блока питания с улучшенными характеристиками охлаждения. Он поддерживает установку стандартных материнских плат ATX и новейшие аппаратные средства ПК и решения для охлаждения AIO, Versa J21 TG может быть сконфигурирован именно так, как вы хотите.
С боковой панелью, выполненной из закаленного стекла толщиной 4 мм, Versa J21 TG обеспечивает идеальный вид и гарантирует прочность панели, обеспечивая максимальную видимость внутренних компонентов.


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