Thermalright AXP-100-Full Copper выглядит интересно

Официально представлен башенный кулер Thermalright AXP-100-Full Copper, который предназначен для процессора Intel и AMD. Новинка выполнена из меди, при том выглядит это очень интересно, а вентилятор расположен лицом к пользователю. Такое решение уже используется другими компаниями, но обычно вентиляторы ставят для продува воздуха вдоль корпуса. Стоимости продукта пока что не называют, но это должна быть доступная модель, так как здесь нет ни подсветки, ни большого количества трубок. Пока что протестировать новинку на уровень шума и температуры не удалось, так как гаджет не попал в продажу, но мы уже можем предположить, что Thermalright AXP-100-Full Copper подойдет для систем среднего и начального уровня. Для Intel-процессоров от шестого и до восьмого поколения тем более хватит с запасом.