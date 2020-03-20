Thermalright Black Eagle выглядит шикарно

2020-03-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermalright Black Eagle; [8]
Официально представлена совершенно новая система охлаждения под названием Thermalright Black Eagle. Это крайне интересная башня, так как она выглядит очень просто и скромно, но при этом пользователь получает все необходимые параметры продукта. У Thermalright Black Eagle максимальная рассеиваемая мощность составляет 200 Вт, то есть вы можете купить процессор современный, разогнать его и при этом система будет отлично справляться с поставленной задачей. Кроме того, у данной системы имеется подсветка на верхней части корпуса, которая привлекательно освещает корпус изнутри. Стоимость системы пока что не называется, но мы будем ждать, пока Thermalright Black Eagle будет в продаже на территории России. Весьма занятная башня.


Комментарии и отзывы Thermalright Black Eagle
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