Thermalright Black Eagle выглядит шикарно

Официально представлена совершенно новая система охлаждения под названием Thermalright Black Eagle. Это крайне интересная башня, так как она выглядит очень просто и скромно, но при этом пользователь получает все необходимые параметры продукта. У Thermalright Black Eagle максимальная рассеиваемая мощность составляет 200 Вт, то есть вы можете купить процессор современный, разогнать его и при этом система будет отлично справляться с поставленной задачей. Кроме того, у данной системы имеется подсветка на верхней части корпуса, которая привлекательно освещает корпус изнутри. Стоимость системы пока что не называется, но мы будем ждать, пока Thermalright Black Eagle будет в продаже на территории России. Весьма занятная башня.