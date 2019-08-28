Thermalright Macho Rev.C EU с тихим вентилятором

Официально представлена система воздушного охлаждения Thermalright Macho Rev.C EU, которая получила более тихие вентиляторы. Это отличная модель на тот случай, если вам нужно охлаждать свой процессор и вы при этом не хотите отдавать слишком уж много денег за систему жидкостного охлаждения и вам не нужна подсветка на вентиляторе. Здесь этого нет, зато есть большой радиатор, который отлично охлаждает процессор, есть тепловые трубки, есть вентилятор достаточно тихий и нет ничего лишнего. Вы отдаете деньги за достаточно качественную башню, которая справляется с поставленными задачами за минимальную сумму денег и ближайшие очень много лет не думаете про апгрейд системы охлаждения. В этом плане башни даже лучше, чем СЖО.