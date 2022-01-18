Thermalright Outs TA120 EX Mini White компактный башенный кулер

Сегодня компания Thermalright представила TA120 EX Mini White, один из наиболее компактных процессорных кулеров башенного типа. Высота кулера составляет 135 мм, хотя для вентиляции используется 120-мм вентилятор.

Он имеет обычную конструкцию башенного типа, в которой пять медных тепловых трубок толщиной 6 мм контактируют с процессором, в основании никелированная медь класса C1100 с зеркальной полировкой. Вентилируется вентилятором TL-D12 PRO-W.

Он оснащен гидродинамическим подшипником и вращается со скоростью до 1850 об / мин, развивая воздушный поток до 82 кубических футов в минуту, со статическим давлением 2,1 мм воздушного столба и выходным шумом 29,6 дБА. Поддерживаемые типы сокетов ЦП включают LGA1700, AM4 и LGA1200. Компания не раскрыла цены.