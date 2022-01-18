Thermalright Outs TA120 EX Mini White компактный башенный кулер

Он имеет обычную конструкцию башенного типа, в которой пять медных тепловых трубок толщиной 6 мм контактируют с процессором, в основании никелированная медь класса C1100 с зеркальной полировкой. Вентилируется вентилятором TL-D12 PRO-W.
Он оснащен гидродинамическим подшипником и вращается со скоростью до 1850 об / мин, развивая воздушный поток до 82 кубических футов в минуту, со статическим давлением 2,1 мм воздушного столба и выходным шумом 29,6 дБА. Поддерживаемые типы сокетов ЦП включают LGA1700, AM4 и LGA1200. Компания не раскрыла цены.