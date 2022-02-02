Thermalright представила башенный кулер Macho MAXX

Сегодня компания Thermalright представила башенный кулер Macho MAXX. В линейке кулеров башенного типа Macho дизайнеры Thermalright выбрали один большой алюминиевый блок ребер вместо подхода с двойным блоком ребер D-типа. С установленным вентилятором кулер имеет размеры 140 мм x 124 мм x 158 мм (ШxГxВ) и весит 780 г.

Конструкция Macho MAXX включает в себя никелированное медное основание класса C1100, из которого выходят шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм, передающих тепло через большой пакет из 31 ребра, который охлаждается 140-мм вентилятором TL-D14.

Этот вентилятор вращается со скоростью до 1500 об/мин, развивая воздушный поток до 77,8 кубических футов в минуту, статическое давление до 2,09 мм воздушного столба и уровень шума до 25,6 дБА. Он оснащен гидродинамическим подшипником. Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП — LGA1700, LGA1200 и AM4. Компания не раскрыла цены.