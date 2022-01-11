Thermalright представляет башенный кулер Peerless Assassin 120 SE White ARGB

Сегодня Thermalright представила новый башенный кулер Peerless Assassin 120 SE White ARGB. По большей части новый алюминиевый кулер с двумя ребрами идентичен оригиналу Peerless Assassin 120, за исключением нескольких изменений.

В качестве «белой» отделки кулер полностью побелен матовым белым покрытием, которое покрывает алюминиевые ребра, никелированные и медные тепловые трубки. Входящие в комплект вентиляторы TL-C12CW-S ARGB представляют собой белый вариант TL-C12C-S с белыми рамками, матовыми крыльчатками и подсветкой ARGB.

Вентиляторы прошлой версии были либо полностью черными, либо полностью белыми. Компания Thermalright также отказалась от декоративной верхней пластины для двух блоков ребер, уменьшив высоту кулера по оси Z до 155 мм по сравнению со 157 мм у оригинала. Новый кулер поставляется с встроенной поддержкой Intel Socket LGA1700, помимо AM4 и LGA1200. Компания не раскрыла цены.