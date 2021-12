Thermalright выпускает термопасту CFX

Компания Thermalright выпустила термопасту CFX. Она обеспечивает широкий диапазон температур от -50 ° C до 150 ° C, но при этом не проводит электричество. Теплопроводность составляет 12 Вт / мК, тепловое сопротивление составляет 0,009 ° C-см² / Вт, а плотность составляет 2,3 при температуре 25 ° C. Производитель не указал состав термопасты и ее вязкость.

Thermalright CFX поставляется в шприцах весом два грамма и включает шпатель для нанесения термопасты. Доступность и стоимость новой термопасты компания Thermalright не раскрыла.