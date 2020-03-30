Thermalright выпустила кулер для процессора TUF Gaming Alliance Black Eagle

Компания Thermalright объединившись с игровым сегментом Asus TUF Gaming выпустили кулер для процессора TUF Gaming Alliance Black Eagle. Верхняя крышка имеет встроенную RGB подсветку.

Башенный кулер Black Eagle имеет пять тепловых трубок диаметром 6 мм. Никелированная медная теплообменная пластина обеспечивает рассеивание мощности TDP 200 Вт. Радиатор изготовлен из алюминия.

Высота кулера Thermalright TUF Gaming Alliance Black Eagle составляет 158 мм. Вентилятор размером 120 мм оснащен гидродинамическим подшипником и желтыми лопастями в стиле Asus TUF. Диапазон вращения вентилятора составляет от 600 до 1500 Об/мин.