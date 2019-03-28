Thermaltake Commander C31 в белом цвете

Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Commander C31, который выполнен в белом цвете и сразу привлекает к себе внимание. Это довольно интересное решение, которое заинтересует фанатов необычных решений, ведь на рынке не так много белых моделей корпусов. Обычно производители выпускают только черные варианты, чтобы привлечь больше пользователей к своей новинке. Но, этот корпус представили еще и в белом цвете. Стоит сказать, что внутри корпус тоже выполнен в белом цвете, включая шасси и декоративные элементы, прикрывающие блок питания и кабели. Так что если вы большой фанат чего-то необычного и хотите получить высокий уровень качества, то точно стоит обратить внимание на Thermaltake Commander C31.