Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition стоит дорого

Современный рынок компьютерных корпусов удивляет разнообразием моделей, которые бросаются из крайности в крайности. Например, пока одни компании делают модели для фанатов компактных корпусов, на рынок выходит новинка под названием Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition, которая достаточно большая, чтобы внутри разместить абсолютно все комплектующие вашей системы. Сюда можно поставить кастомную СЖО, можно поставить массу элементов подсветки, тьму разнообразных дополнительных элементов декора и при этом места все еще будет много. Правда, стоит такая модель крайне дорого, ведь это флагманский вариант с высоким качеством сборки и материалов. Такие модели просто не могут быть доступными, так что сами понимаете — цена высокая.