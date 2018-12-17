Thermaltake Level 20 GT ARGB выглядит очень стильно

Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Level 20 GT ARGB, который выглядит довольно привлекательно и стильно. У него на фронтальной панели большая стеклянная вставка, сквозь которую отлично видно вентиляторы с подсветкой. Помимо этого, стеклянная панель установлена на боковую панель и позволяет наблюдать за вашей начинкой, получая эстетическое удовольствие. Стоимость корпуса пока что не озвучена, как и дата релиза, но раньше данный бренд развал нас адекватными ценами, так что можно ожидать примерно такого же развития событий. Преимущество модели не только в том, что это красиво и необычно, но и в том, что сюда можно поставить самую длинную видеокарту, большую E-ATX материнскую плату и все отлично поместится.