Thermaltake Level 20 XT для энтузиастов

В продажу поступил довольно интересный корпус Thermaltake Level 20 XT, который идеально подходит для сборки действительно красивого ПК. Дело в том, что здесь боковые панели выполнены полностью из стекла, из-за чего пользователю предоставляется полная воля в фантазии — можно поставить массу одноцветных вентиляторов, либо использовать RGB с эффектами и прочими фишками. Помимо этого, корпус позволяет установить практически любой компонент — сюда даже платы ATX-формата помещаются. Конечно, есть и минус у новинки, ведь она стоит 220 евро для рынка Европы. Учитывая курс и то, что у нас цены обычно заметно выше, можно рассчитывать на 250 долларов для рынка России. Назвать такое решение доступным язык не поворачивается, хотя тут есть за что платить свои деньги.