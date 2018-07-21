Thermaltake Riing Trio 12 RGB для красивого корпуса

В последнее время буквально каждый элемент компьютерной начинки может похвастаться наличием подсветки. Это волне нормально, так как производители не знают уже как привлечь внимание покупателя. Буквально каждая вторая система охлаждения может работать с вашим процессором и выдавать адекватные температуры, но пользователи требуют еще чего-то. Вот Thermaltake Riing Trio 12 RGB и выпустили — система вентиляторов, которая позволит вам не просто улучшить свой корпус, но и сделать его красивым. Выглядит вентилятор очень круто, у него имеется RGB подсветка по всем направлениям, плюс разработчик явно позаботился о том, чтобы у вас была возможность настроить массу разнообразных параметров и эффектов. Шикарное решение для тех, кто не хочет экономить на возможностях своего компьютера.