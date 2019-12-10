Thermaltake S500 TG в белом цвете

Официально представлен совершенно новый компьютерный корпус Thermaltake S500 TG, который выглядит крайне стильно. Точнее, нужно понимать, что эта модель уже была какое-то время назад представлена, но в черном исполнении, а теперь производитель решил выпустить точно такую же модель, только в белом цвете. Выглядит очень стильно и современно, плюс многие пользователи любят собирать компьютер именно в белых тонах, тогда как на рынке довольно трудно найти корпус в белом цвете. Теперь у вас будет возможность за вполне разумные деньги получить крутой продукт и пользоваться им в течение длительного времени. Ведь если видеокарта или процессор устареют через пять лет, то корпус останется с вами на гораздо более длительный период времени.