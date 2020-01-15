Thermaltake TH120/TH240 ARGB Sync выглядит отлично

Производителям систем жидкостного охлаждения довольно тяжело продавать свои продукты по весьма логичным причинам. Если у вас уже есть СЖО, то вы, скорее всего, не будете менять ее ближайшие несколько лет, ведь это надежные устройства и работают они долго. Если же у вас такого системы нет, то вы либо ее не хотите, а таких большинство на текущий момент, либо планируете купить продукт при сборке ПК. И вот в этой ситуации Thermaltake TH120/TH240 ARGB Sync подойдет просто идеально, ведь производитель показал крайне интересное решение, которое при низкой стоимости предоставляет массу необходимых бонусов. Здесь вас и красивая яркая подсветка, и интересный дизайн, и хорошее охлаждение, и даже два варианта радиатора. Стоит обратить внимание.