Thermaltake TH360 ARGB Sync с отличной подсветкой

Официально представлена новая система жидкостного охлаждения Thermaltake TH360 ARGB Sync, которая обладает достаточно привлекательным дизайном. Стоит сказать, хотя об этом уже многие догадались исходя из названия, что данная модель СЖО оборудована радиатором на три секции, тремя вентиляторами по 120 миллиметров и контроллером подсветки. Это позволит пользователю самостоятельно настраивать подсветку системы даже в том случае, если материнская плата не оборудована специальной технологией для этого. Стоимость новой системы охлаждения пока что неизвестна, но мы уверены, что компания сделает весьма дорогой продукт, ведь это флагманская модель со всеми современными технологиями. Ожидаем релиза в нашей стране.

Комментарии и отзывы Thermaltake TH360 ARGB Sync
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