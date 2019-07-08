Thermaltake Toughpower GF1 для крутого ПК

В последнее время пользователи, которые собирают настольные компьютеры из комплектующих, стали предпочитать большую мощность блоков питания, даже если она не совсем необходима. Это позволяет пользователю не нагружать блок питания слишком уж сильно и издавать меньше шума в системе. Идеальным примером является модель Thermaltake Toughpower GF1 — это блок питания на 850 Вт, который вы даже очень мощным железом загрузите на половину, примерно. Остальная мощность позволяет системе охлаждения работать не на пределе своих возможностей, а на вполне разумных скоростях и выдавать заметно меньше шума. Отличная модель, которую можно смело рекомендовать всем, кто собирается приобрести себе новый компьютер или улучшить его.