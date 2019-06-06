Thermaltake UX100 ARGB Lighting выглядит шикарно

Довольно часто геймеры жалуются на то, что собрать компьютер довольно трудно из-за проблемы с высоким радиатором системы охлаждения центрального процессора. И это правда проблема, ведь далеко не всегда удается правильно подобрать компонент и потом начинается головная боль. Конечно, никто не мешает вам заранее отмерять линейкой расстояние от ЦП до крышки корпуса, либо же сразу берите Thermaltake UX100 ARGB Lighting и получайте массу удовольствия. У данной системы охлаждения есть все необходимое — подсветка красивая, низкий профиль радиатора, качественная сборка и все в таком духе. За свои деньги это просто шикарный вариант для сборки вашей системы, особенно если бюджет ограничен и нужно взять что-то очень доступное.