Thermaltake View 71 Tempered Glass ARGB Edition с морем стекла

Какое-то время назад пользователи думали, что одна стеклянная панель в корпусе является максимумом и больше производители стекло использовать не будут. Однако, время шло и появились варианты с двумя или даже тремя стеклянными панелями. Теперь же на рынок вышел корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass ARGB Edition, который является настоящим идеалом для тех, кто в первую очередь ценит стекло и красивую подсветку. У данной модели корпуса сразу четыре стеклянные панели — справа, слева, спереди и сверху. Если у ваших компонентов компьютера есть красивая подсветка и вы ее активно используете, то такое решение вам явно понравится. Светится как новогодняя елка, приносит просто тьму удовольствия и радости. Цена пока что под вопросом.