Thermaltake WaterRam RGB охладит вашу ОЗУ

Официально представлен модуль Thermaltake WaterRam RGB для оперативной памяти, который позволит вам установить водяную систему охлаждения на модули оперативной памяти. Сейчас частенько пользователи занимаются разгоном ОЗУ, так что данная возможность может действительно пригодится, особенно если вы планируете собрать мощный ПК и потом его еще разгонять по всем параметрам. Стоимость блока пока что не называется, но у него есть красивая RGB подсветка и выглядит это максимально привлекательно. Можно с уверенностью сказать, что у этого продукта будет своя аудитория пользователей, которые хотят не просто красивую, но и мощную систему. Да и нужно понимать, что аналогов на рынке сейчас просто нет, это первое устройство в своем роде.