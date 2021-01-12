Thermaltake анонсировала СЖО TOUGHLIQUID ULTRA и TOUGHLIQUID ARGB

Thermaltake анонсировала систему жидкостного охлаждения нового поколения TOUGHLIQUID ULTRA и TOUGHLIQUID ARGB. Системы охлаждения поступят в продажу ориентировочно в первом квартале 2021 года.

Серия TOUGHLIQUID ULTRA комплектуется вентилятором TOUGHFAN 12 Turbo со скоростью вращения 2500 об/мин. Максимальную эффективность охлаждения обеспечивает гидравлический подшипник второго поколения. Помпа радиатора оснащена ЖК-дисплеем.

TOUGHLIQUID ARGB оснащается вентилятором TOUGHFAN 12, скорость вращения которых составляет 2000 об/мин. Он будет доступен в варианте 240 мм, 280 мм и 360 мм. Помпа имеет шесть адресуемых светодиода. Все кулеры поддерживают синхронизацию ARGB с ПО материнских плат.
Комментарии и отзывы Thermaltake TOUGHLIQUID ULTRA и TOUGHLIQUID ARGB
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