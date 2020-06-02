Thermaltake анонсировала блоки питания серии Toughpower TF, GF, SFX и Smart BM

На Thermaltake Virtual Expo, компания Thermaltake анонсировала обновленные блоки питания серии Toughpower TF, GF, SFX и Smart BM.

Блоки питания серии Toughpower TF1 представлены от 650 Вт до 1550 Вт с полностью модульной конструкцией и переключателем скорости вращения вентилятора.

Модельный ряд блоков питания Thermaltake GF2 ARGB получили RGB-подсветку и предлагают мощность 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Были обновлены блоки питания маленького форм-факторам SFX и Smart BM. SFX блоки питания представлены в размере ITX, с мощностью от 450 Вт до 650 ВТ.

Линейка Smart BM имеет модульную конструкцию. Модельный ряд относится к бюджетному сегменту. Доступны варианты от 450 Вт до 650 Вт. Когда обновленные блоки питания появятся не сообщается.