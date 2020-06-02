Thermaltake анонсировала бюджетный корпус Versa T25 TG

Thermaltake Versa T25 TG представлен в форме Mid Tower. Его размеры 416х210х480 (ВхШхД). Корпус получил переднюю и боковую панель из закаленного стекла. Thermaltake Versa T25 TG позволяет установить материнскую плату размером ATX.

Корпус Versa T25 TG поставляется с одним вентилятором размером 120 мм установленный на задней панели. На переднюю панель можно установить два 200 мм вентилятора. Модель оснащена пылевыми фильтрами. Блок питания и кабели скрыты специальным кожухом. Появление на рынке ожидается этой осенью, стоимость будет составлять около 50 долларов.