Thermaltake анонсировала корпус с закаленным стеклом

Новый корпус Thermaltake S300 доступен в черном и белом исполнении, выполнен в стиле минимализм. Стальная конструкция с боковой панелью изготовленная из закаленного стекла толщиной 4 мм. Корпус поддерживает материнские платы до ATX форм-фактора. Максимальная высота процессорного кулера до 170 мм. Можно установить видеокарту длиной 360 мм.

В нижней части корпуса имеется стальной кожух для блока питания, чтобы скрыть кабели и провода. В него поместится блок питания длиной до 200 мм. Производитель оснастил место для двух 2,5”/3,5-дюймовых дисков, а также место для еще двух 2,5” дисков, установить которые можно на кронштейн. S300 позволяет установить радиаторы жидкостного охлаждения до 360 мм. Корпус поставляется с 120 мм вентилятором на задней панели.

Thermaltake S300 оснащен пылевыми фильтрами, расположенными в нижней части, верхней и боковой стороне. Thermaltake S300 уже доступен для предварительного заказа. Стоимость черной версии 87 евро, а белой 80 евро.