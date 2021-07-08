Thermaltake дополняет серию блоков питания Toughpower GF1 моделями мощностью 1000 и 1200 Вт

Thermaltake расширяет линейку блоков питания Toughpower GF1 представив две модели мощностью 1000 Вт и 1200 Вт. Обладая сертификатом эффективности 80 PLUS Gold, новые модели сохраняют все достоинства, но имеют более высокую мощность.

Блоки питания имеют стандартный форм-фактор ATX и оснащаются 140 мм вентилятором с гидравлическим подшипником. Вентилятор поддерживает функцию Smart Zero Fan при который вентилятор отключается пока нагрузка не превысит 30% от общей мощности. Toughpower GF1 оснащена надежными японскими конденсаторами.

Полностью модульная конструкция позволяет использовать только необходимые кабели и обеспечить качественный кабельменеджмент. Мощная одиночная шина + 12В обеспечивает стабильное и надежное питание других компонентов ПК. Серия была оптимизирована для работы со всеми поколениями процессоров Intel для достижения максимального энергосбережения.

Цена на блоки питания Thermaltake Toughpower GF1 начинаются от 219 евро. Ожидается поступление в этом месяце.