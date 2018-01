Thermaltake объявляет о выпуске View 91 Tempered Glass RGB Edition

Thermaltake объявила о выпуске нового корпуса Thermaltake View 91 с закаленным стеклом RGB Edition Super Tower в CES. Обладая тремя огромными 5-миллиметровыми закаленными стеклянными панелями для демонстрации внутренних компонентов, View 91 TG RGB обеспечивает гладкий вид, чтобы дополнить его отличное охлаждение.Помимо четырех встроенных 140-миллиметровых вентиляторов RING RIG Plus Plus RGB, которые предлагают запатентованное 16,8 миллионов цветов светодиодные вентиляторы, 12 управляемых светодиодов и управляются цифровым PWM через патентованное программное обеспечение Riing Plus RGB, View 91 TG RGB может вмещать до двух больших 200-миллиметровых вентиляторов сверху, три 140-миллиметровых вентилятора внизу.