Thermaltake представила блоки питания Toughpower SFX Gold

Thermaltake представила блоки питания Toughpower SFX Gold. Доступные варианты 450 Вт, 550 Вт и 650 Вт. Это новейшие блоки питания форм-фактора SFX с сертификатом 80 PLUS Gold.

Серия Toughpower SFX Gold оснащена японскими конденсаторами. Шина +12 В обеспечивает стабильное и надежное питание компонентов системы.

Охлаждение обеспечивает 90 мм вентилятор с гидравлическим подшипником. Серия предлагает полностью модульную конструкцию, что упрощает сборку систему. Блоки питания имеют полный набор функций защиты. Toughpower SFX 650W Gold поставляется с кронштейном адаптера SFX-ATX в качестве аксессуара, который дает пользователям больше возможностей при выборе идеального корпуса для сборки.

О доступности и стоимости блоков питания Thermaltake Toughpower SFX Gold информация отсутствует.
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