Thermaltake представила блоки питания серии Toughpower GF1

Компания Thermaltake добавила в свой ассортимент новую серию блоков питания Toughpower GF1.

Модельный ряд серии Toughpower GF1 включает блоки питания мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт с эффективностью 80 Plus Gold. Блоки питания предлагают полностью модульную кабельную разводку. Внутри блоков питания используется конструкция с одной шиной +12 В, а модель мощностью 1200 Вт оснащена массивной шиной 100 А.

Внутри блоков питания установлен 140 мм вентилятор с гидравлическим подшипником. Thermaltake Toughpower GF1 оснащены полным набором функций для защиты, включая электрическую защиту от повышенного и пониженного напряжения, перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

Стоимость блоков питания серии Toughpower GF1 компания Thermaltake не озвучила.