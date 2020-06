Thermaltake представила компоненты для СЖО линейки Pacific. Линейка Pacific включает в себя водоблоки для процессора MX1 Plus и W7 Plus, резервуар для охлаждающей жидкости с встроенным насосом D5 Pacific PR 32-D5 Plus объемом 400 мл.

Водоблоки имеют встроенную RGB подсветку и стандартные разъем G 1/4. Программное обеспечение позволяет следить за температурами и настраивать RGB подсветку.

Также были представлены аксессуары для построения контура СЖО: фитинги C-Pro (представлены в разных цветах), дисплей для отображения информации о температуре жидкости в контуре.

Еще одной новинкой компании стали новые термопасты TG-30 и TG-50.