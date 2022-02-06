Thermaltake представила корпус Versa T26 TG ARGB

Компания Thermaltake представила новый корпус Versa T26 TG ARGB.

Versa T26 TG ARGB поставляется со специально разработанной передней панелью, смешанной с сеткой и закаленным стеклом, обеспечивающей стиль и в то же время хороший воздушный поток. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Корпус поставляется с тремя 120-мм передними вентиляторами ARGB.

Новинка поддерживает процессорный кулер максимальной высотой 175 мм, видеокарту длиной до 380 мм, блок питания длиной до 200 мм, а также материнские платы до E-ATX форм-фактора. На верхнюю панель можно установить до трех 120-мм вентиляторов или до двух 140-мм вентиляторов. Для совместимости с радиатором корпус поддерживает до 360 мм или 280 мм спереди и сверху.

Цену корпуса производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы Thermaltake Versa T26 TG ARGB
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