Thermaltake представила корпус mid-TowerV250 TG ARGB

2020-04-15, Автор - Ramil; Продукт - Thermaltake V250 TG ARGB; [117]
Компания Thermaltake добавляет в свой ассортимент еще один компьютерный корпус V250 TG ARGB. Корпус оснащен тремя 120 мм RGB вентиляторами, установленными на передней панели и 120 мм без RGB на задней панели.

Модель V250 TG ARGB поддерживает все стандарты материнских плат вплоть до ATX. Блок питания скрывает специальный кожух. Боковая панель выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Высота процессорного кулера составляет 160 мм, а длина видеокарты до 320 мм.

Порты ввода и вывода предлагают два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0, кнопка питания, а также переключатель режимов RGB подсветки. Стоимость корпуса Thermaltake V250 TG ARGB составляет 6200 рублей.

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