Thermaltake представила системы жидкостного охлаждения Floe Ultra RGB

Компания Thermaltake объявила о выпуске систем охлаждения AIO серии Floe Ultra. Она представлена вариантами Floe Ultra 240 RGB и Floe Ultra 360 RGB.

Системы охлаждения Floe Ultra RGB оснащаются водоблоком с встроенным ЖК-дисплеем, для отображения полезной информации о системе или установки индивидуального логотипа. Настройки осуществляются с помощью программного обеспечения TT ​​RGB Plus 2.0. Кулеры обеспечивают высокую производительность сохраняя при этом низкий уровень шума. В комплектацию входят вентиляторы с подсветкой RGB с максимальной скоростью вращения до 2000 Об/мин. Совместимость с сокетами Intel LGA 2066/20113/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 и AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.

Цена систем охлаждения Floe Ultra RGB не раскрыты.
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