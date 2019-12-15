Thermaltake представила свое виденье игрового пространства геймера

Компания Thermaltake провела предновогоднюю вечеринку в арт-кафе «Рукав». В ходе мероприятия были представлены новинки компании и продемонстрирован разгон оперативной памяти TOUGHRAM RGB Memory DDR4 4400MHz 16GB (8GB x 2) от Саргиса Гетемяна, известного среди оверклокеров под именем DeDal. Гости смогли полюбоваться на игровые ПК с системой жидкостного охлаждения серии Pacific и оперативной памятью Toughram RGB на базе комплектующих от компаний MSI, Asus и Gigabyte.

Линейка памяти Toughram RGB создана с использованием компонентов высочайшего качества: тщательно отобранные микросхемы памяти, 10-слойная медная печатная плата с улучшенной проводимостью электричества и золотые контакты обеспечивают выдающуюся игровую производительность и стабильность разгона, а RGB-подсветка радует глаз геймера. Параметрами памяти можно управлять через программное обеспечение Toughram RGB, которое может отслеживать температуру, частоту и производительность в режиме реального времени.

Больше же всего поразило собравшихся рабочее место геймера от Thermaltake, которое включает в себя игровой стол Level 20 BattleStation RGB, кресло Thermaltake X Fit Real Leather, клавиатуру и мышь Level 20 RGB, и, конечно, геймерский ПК, собранный в корпусе Level 20 на базе комплектующих Thermaltake.

Корпус, выпущенный к 20-летию компании, выполнен из закаленного стекла в форм-факторе Full Tower и является комбинацией удобства и технологического прогресса.

Электрический игровой стол позволяет регулировать высоту столешницы с помощью 6-кнопочного контроллера с цифровым табло в диапазоне от 70 до 110 см. Можно настроить до 4 пресетов, чтобы переключаться всего одним нажатием. Столешница имеет покрытие, оптимальное для контакта с оптической мышью. Геймеры cмогут переключать световые эффекты через игровой движок iTAKE и синхронизироваться с продуктами TT RGB PLUS. Максимальная нагрузка на стол может достигать 150 кг.

Игровое кресло X COMFORT Real Leather имеет кожаном покрытие, которое используется в спортивных автомобилях премиум-класса. Стул сконструирован по последнему слову эргономичного дизайна.

Автор: Артем Костенко