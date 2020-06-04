Thermaltake представила вентилятор Toughfan 12 для радиаторов жидкостного охлаждения

Новый вентилятор Thermaltake Toughfan 12 был представлен на Thermaltake Expo. Он разрабатывался специально для установки на радиаторы жидкостного охлаждения. Благодаря конструкции с 9 лопастями, вентилятор обеспечивает до 58,35 CFM воздушного потока.

Вентилятор Thermaltake Toughfan 12 будет доступен размером 120 мм, компания планирует в будущем выпустить и 140 мм версию. Скорость вентиляторов составляет от 500 до 2000 об/мин. Гидродинамический подшипник нового поколения и антивибрационные прокладки обеспечивают низкий шум работы, всего 22,3 дБА.

Модель не имеет RGB подсветки. Отличительной чертой вентилятора является высокая производительность и срок службы. Вентилятор Thermaltake Toughfan 12 оценен в 20 долларов. Компания планирует выпустить его в июле.