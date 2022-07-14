Thermaltake представляет блоки питания со спецификацией ATX 3.0 и поддержкой PCIe 5.0

Компания Thermaltake представила на выставке Thermaltake Expo 2022 три новые линейки блоков питания: серию TOUGHPOWER GF3 GOLD ATX3.0, TOUGHPOWER iRGB PLUS ATX3.0 и TOUGHPOWER SFX GOLD ATX 3.0. Новая линейка блоков питания получили новые спецификации блока питания Intel ATX 3.0, а также оснащены 16-контактными разъемами PCIe 5.0 для видеокарт последнего поколения, таких как NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Серия TOUGHPOWER GF3 GOLD ATX3.0 имеет сертификат эффективности 80PLUS Gold и полностью модульную конструкцию кабелей. Линейка представлена с мощностью 750 Вт, 850 Вт, 1200 Вт, 1350 Вт и 1650 Вт.

TOUGHPOWER SFX GOLD ATX 3.0 также предлагает сертификат эффективности 80PLUS Gold, полностью модульную конструкцию и характеристики блока питания ATX 3.0. Будут доступны модели мощностью 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Все модели оснащены 16-контактным разъемом PCIe 5.0.

Серия TOUGHPOWER iRGB PLUS ATX3.0 представлена в вариантах с мощностью 1250 Вт и 1650 Вт. Обе модели оснащены адресуемой RGB-подсветкой и 140-мм RGB-вентилятором Riing Duo. Заявлен сертификат эффективности 80PLUS Titanium и полностью модульная конструкция кабелей.