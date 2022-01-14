Thermaltake представляет вентиляторы TOUGHFAN RGB и Riing Trio 12 RGB

На своей виртуальной выставке Expo 2022 компания Thermaltake представила новую серию вентиляторов TOUGHFAN RGB 12/14 и Riing Trio 12 RGB. Вентиляторы TOUGHFAN размером 120 и 140 мм получили подсветку RGB. Это только прототип вентиляторов. TOUGHFAN RGB 12 и TOUGHFAN RGB 14 будут оснащены 24 светодиодами ARGB вокруг корпуса вентилятора. Их максимальная скорость будет достигать 2000 об/мин.

В свою очередь, Riing Trio 12 RGB Transform имеет в общей сложности 30 адресуемых светодиодов с отличным световым покрытием однородного цвета и яркости. Всего в вентиляторах находится три независимых светодиодных кольца RGB. Когда будут доступны новые вентиляторы производитель не сообщает.