Thermaltake представляет высокопроизводительный блок питания ToughPower PF1 Platinum

Компания Thermaltake, ведущий премиальный бренд систем охлаждения, игрового оборудования представила новые модели блоков питания любимой покупателями серии Toughpower PF1 — Toughpower PF1 1050 Вт/1200 Вт TT Premium Edition.

Обладая сертификатом эффективности 80 PLUS Platinum, Toughpower PF1 1050 Вт/1200 Вт повышает эффективность охлаждения благодаря 120-мм вентилятору высокого статического давления, который может работать с максимальной рабочей скоростью до 2500 об/мин. Гидравлический подшипник второго поколения, исключительные лопасти вентилятора и антивибрационная система крепления вентилятора также обеспечивают превосходное охлаждение.

Эта полностью модульная серия оснащена вентилятором Smart Zero Fan для минимизации нежелательного шума, конструкцией с низким уровнем пульсаций шума менее 30 мВ для сокращения потерь электроэнергии и конденсаторами 100% японского производства для обеспечения надежности. Регулирование напряжения блока питания установлено не более чем на плюс-минус 2 процента для основных шин, чтобы обеспечить более высокие стандарты, чем спецификация Intel.

Следует отметить еще одно достоинство серии Toughpower PF1: компактный размер блока питания ATX, 150 мм (Ш) x 86 мм (В) x 140 мм (Г), обеспечивает простоту установки и достаточно места для прокладки кабелей.
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