Thermaltake выпускает новые корпуса Divider 550 TG Ultra и Tower 500

На своей виртуальной выставке Thermaltake представила два корпуса: Divider 550 TG Ultra и Tower 500.

Корпус Divider 550 TG Ultra основан на оригинальном Divider 500 с добавленным 3,9-дюймовым ЖК-дисплеем, который можно использовать для мониторинга системы или добавить отображение изображений. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов. Divider 550 TG Ultra поставляется с тремя предустановленными передними вентиляторами с подсветкой ARGB. Корпус обеспечивает широкую совместимость с большинством современных компонентов ПК.

Tower 500 присоединяется к корпусам Tower 900 и Tower 100, но с размерами: 608x388x388 мм (ВxШxГ). Он имеет три окна из закаленного стекла толщиной 4 мм, закрывающие переднюю и боковые стороны. Новинка представлена в черном и белом варианте. Tower 500 поддерживает материнские платы до E-ATX форм-фактора, видеокарты длиной 355 мм и процессорные кулеры высотой 275 мм. Имеется 8 отсеков для 3,5-дюймовых дисков и место для установки до 8 120-мм или 6 140-мм вентиляторов. Верхняя панель поддерживает радиаторы до 280 мм, а нижняя до 240 мм. Корпус выйдет во втором квартале 2022 года.

Комментарии и отзывы Thermaltake Divider 550 TG Ultra
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