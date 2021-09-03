Thermaltake выпускает вентиляторы TOUGHFAN 12 в бирюзовом и зеленом цетах

Thermaltake представила к выпуску вентиляторов TOUGHFAN 12 в новой расцветке. Новое цветовое решение включает два цвета бирюзовый и зеленый (Turquoise / Racing Green). Это позволяет энтузиастам использовать их для создания стильной сборки.

Вентиляторы имеют высокое статическое давление, это значит, что их можно использовать для установки на радиаторы сжо. Максимальная скорость вращения составляет 2000 Об/мин при уровне шума всего 22,3 дБА. Лопасти вентиляторов изготовлены из жидкокристаллического полимера, которые отличаются высокой надежность.

Антивибрационные прокладки позволяют снизить шум при работе. Вентиляторы оснащены гидравлическим подшипником второго поколения. На вентиляторы распространяется два года гарантии.

Новая расцветка вентиляторов TOUGHFAN 12 поступит в продажу в ближайшее время.