Thermaltake выпустила блоки питания для видеокарт NVIDIA GeForce RTX серии 4000

Полностью модульная серия Toughpower GF3 имеет мощность 1650 Вт, 1350 Вт, 1200 Вт, 1000 Вт, 850 Вт и 750 Вт и предназначена для обеспечения уровней энергоэффективности 80 PLUS Gold. Серия полностью подготовлена и спланирована с родным 12+4-контактным разъемом PCIe Gen 5 и совместима со спецификациями Intel ATX 3.0. GF3 1650 Вт локально поддерживает два контакта PCIe 14+2, что позволяет одновременно передавать мощность двум топовым графическим процессорам. Отличные новости для пользователей, которые хотят собрать новый производительный компьютер для игр и работы, и хотят, чтобы система работала достаточно производительно. Всё же новые видеокарты будут потреблять немало мощности блока питания, об этом аспекте точно стоит подумать.