Thermaltake выпустила блоки питания для видеокарт NVIDIA GeForce RTX серии 4000

Компания Thermaltake представила свою новую линейку блоков питания, включая серии следующего поколения GF3, iRGB и SFX, которые соответствуют стандартам ATX 3.0 и PCIe Gen 5.0. Блоки питания серии GF3 и SFX поддерживают PCIe Gen 5.0, включая 12+4-контактный интерфейс и начальную поддержку грядущих графических процессоров NVIDIA GeForce RTX серии 4000, и предлагаются с различными вариантами мощности. Серия Toughpower GF3, ориентированная на обеспечение наилучшего исполнения, оснащена японскими конденсаторами стопроцентного качества премиум-класса и обеспечивает надежную мощность, гарантируя плавную и стабильную работу, а также стабильную и чистую мощность благодаря безопасному напряжению.

Полностью модульная серия Toughpower GF3 имеет мощность 1650 Вт, 1350 Вт, 1200 Вт, 1000 Вт, 850 Вт и 750 Вт и предназначена для обеспечения уровней энергоэффективности 80 PLUS Gold. Серия полностью подготовлена ​​и спланирована с родным 12+4-контактным разъемом PCIe Gen 5 и совместима со спецификациями Intel ATX 3.0. GF3 1650 Вт локально поддерживает два контакта PCIe 14+2, что позволяет одновременно передавать мощность двум топовым графическим процессорам. Отличные новости для пользователей, которые хотят собрать новый производительный компьютер для игр и работы, и хотят, чтобы система работала достаточно производительно. Всё же новые видеокарты будут потреблять немало мощности блока питания, об этом аспекте точно стоит подумать.