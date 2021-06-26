Thermaltake выпустила мощный блок питания Toughpower TF1 1550W Titanium

Thermaltake выпустила блок питания Toughpower TF1 1550W Titanium. Блок питания разработан для мощных систем и энтузиастов разгона, благодаря улучшенным функциям стабильности.

Toughpower TF1 1550W Titanium имеет кнопку турбо-вентилятора, при активации которой скорость вентилятора увеличивается до 2400 об/мин. Кроме того, есть дополнительная 24-контактная перемычка, которая обеспечивает питание видеокарты без подключения к материнской плате.

Thermaltake Toughpower TF1 1550W Titanium выполнен в классическом дизайне, полностью модульная система кабелей обеспечивает порядок в системе. Блок питания содержит в себе полный набор функции защиты. Поставляется БП с 10 летней гарантией.

Блок питания Thermaltake Toughpower TF1 1550W Titanium поступит в продажу в ближайшие дни. Цену производитель не называет.