Thermaltake выпустила системы охлаждения серии TOUGHLIQUID ARGB

Thermaltake объявила о выпуске систем охлаждения новой серии TOUGHLIQUID ARGB. Серия представлена моделями с конфигурацией 240 мм, 280 мм и 360 мм.

Системы охлаждения TOUGHLIQUID ARGB оснащены высокопроизводительным водоблоком. Опорная пластина выполнена из меди. Серия оснащена вентиляторами TOUGHFAN 12 и TOUGHFAN 14. Их максимальная скорость достигает 2000 об/мин. Производительный блок ЦП оснащен улучшенным насосом, который равномерно распределяет охлаждающую жидкость.

Thermaltake TOUGHLIQUID ARGB поддерживает разъемы сокета AMD и Intel. Водоблок имеет яркую подсветку ARGB.

Информация о стоимости систем охлаждения TOUGHLIQUID 240/280/360 ARGB отсутствует.
Комментарии и отзывы Thermaltake TOUGHLIQUID 240/280/360 ARGB
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