Thermaltake выпустила системы охлаждения серии TOUGHLIQUID ARGB

Системы охлаждения TOUGHLIQUID ARGB оснащены высокопроизводительным водоблоком. Опорная пластина выполнена из меди. Серия оснащена вентиляторами TOUGHFAN 12 и TOUGHFAN 14. Их максимальная скорость достигает 2000 об/мин. Производительный блок ЦП оснащен улучшенным насосом, который равномерно распределяет охлаждающую жидкость.
Thermaltake TOUGHLIQUID ARGB поддерживает разъемы сокета AMD и Intel. Водоблок имеет яркую подсветку ARGB.
Информация о стоимости систем охлаждения TOUGHLIQUID 240/280/360 ARGB отсутствует.