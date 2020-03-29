Thermaltake запускает приложение Smart Power Management 2.0

Приложение Thermaltake Smart Power Management 2.0 отслеживает энергопотребление и добавляет новые функции для предотвращения потери данных. Приложение отображает различные данные на панели интерфейса. Пользователь получает любую информацию и уведомления о блоке питания.

Пользователь может настроить панель инструментов приложения Smart Power Management 2.0, добавляя, удаляя или переименовывая блоки питания. Новая панель приложения представлена в современном стиле с простым управлением и различными диаграммами.

Пользователям доступна информация о бесперебойной работе, потреблении электроэнергии и других данных. Управлять приложением можно через ПК, мобильное приложение или облачное управление.