Thermaltake запускает приложение Smart Power Management 2.0

2020-03-29, Автор - Ramil; Продукт - Thermaltake Smart Power Management 2.0; [85]
Приложение Thermaltake Smart Power Management 2.0 отслеживает энергопотребление и добавляет новые функции для предотвращения потери данных. Приложение отображает различные данные на панели интерфейса. Пользователь получает любую информацию и уведомления о блоке питания.

Пользователь может настроить панель инструментов приложения Smart Power Management 2.0, добавляя, удаляя или переименовывая блоки питания. Новая панель приложения представлена в современном стиле с простым управлением и различными диаграммами.

Пользователям доступна информация о бесперебойной работе, потреблении электроэнергии и других данных. Управлять приложением можно через ПК, мобильное приложение или облачное управление.

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