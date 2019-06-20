ThinkPad T490s и его характеристики

ThinkPad T490s работает более 20 часов на одном заряде аккумулятора благодаря энергоэффективной матрице Low Power. Как и другие ThinkPad, T490s поддерживает работу с LTE сетями по стандарту Global LTE-A WWAN. Ноутбук также поддерживает решение Privacy Guard, а инфракрасная камера защищена физическим затвором Think Shutter.Рамки экрана и толщина по сравнению с предыдущей моделью (T480s) уменьшились на 11% и 13% соответственно. Вес модели с разрешением экрана 2K составляет 1,27 кг, а толщина — 16,1 мм. Разрешение дисплея составляет 2560х1440 пикселей в максимальной конфигурации, а сам экран поддерживает технологию Dolby Vision. В варианте с разрешением WQHD яркость достигает 500 нит.ThinkPad T490s работает на процессоре Intel Core восьмого поколения (i5 или i7 в максимальной комплектации) и Windows 10 Pro. Компьютер поставляется со встроенным накопителем PCIe SSD объёмом до 1 ТБ в зависимости от конфигурации. Опционально поддерживается технология Intel Teton Glacier. Объем оперативной памяти — до 32 ГБ. В качестве графического ускорителя используется Intel UHD 620.О стоимости новинки пока неизвестно.