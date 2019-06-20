ThinkPad X390 Yoga и его функции

В сравнении с X390 эта модель дополнительно комплектуется цифровым пером, слот для которого расположен в корпусе ноутбука. Время автономной работы составляет до 14,5 часов. Рамки экрана стали тоньше на 16%. Также X390 Yoga оснащен IR-камерой и сканером отпечатков пальцев.Модель ThinkPad X 390 Yoga работает на процессоре Intel Core i7-8565u и операционной системе Windows 10 Pro. Модель оснащается твердотельным накопителем PCIe SSD ёмкостью до 1 ТБ. Объем оперативной памяти достигает 16 ГБ. В качестве графического ускорителя выступает интегрированное решение Intel UHD Graphics 620.О стоимости новинки пока неизвестно.