ThunderX3 Plexus для фанатов надежности...

Премиальные блоки питания ThunderX3 Plexus готовы к продажам в России. Пока что стоимость не называется, но нужно понимать, что за качество и такую мощность нужно будет платить неплохие деньги. Например, модель ThunderX3 Plexus 1000 рекомендуют заядлым геймерам с мощной системой с разгоном — для пары видеокарт топового уровня, процессора под разгоном и прочих деталей. Либо новинка подойдет для майнинга, если у вас целая ферма и нужно стабильное питание при минимальном уровне шума. Конечно, в линейке есть и более простые модели с меньшей мощностью для тех, кто хочет собрать игровую систему и получить надежное питание от БП. В ближайшее время появится стоимость блоков и тогда можно будет говорить о преимуществах, возможностях и конкуренции на рынке. Но, уже сейчас можно сказать, что железка крутая.