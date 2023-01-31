Thunderobot T-Book 2023 получит 120-Гц экран c разрешением 2,8K

В сети появилась информация о ноутбуке Thunderobot T-Book 2023 года, который выйдет в вариантах с 14- и 16-дюймовыми экранами. Итак, новинки оснастят тонким металлическим корпусом, длительным временем автономной работы, дисплеями с разрешением до 2,8K и кадровой частотой 120 Гц, интерфейсом HDMI, которого не было в предыдущем поколении, цифровым блоком клавиш у 16-дюймовой модели, чипами Intel серии Core H или тринадцатого поколения, а также графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB или GeForce RTX 4050. Дата официального релиза и ориентировочные цены пока не раскрываются.