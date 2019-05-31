Tianma показала гибкий экран

Тема изогнутых смартфонов очень понравилась крупным брендам, так как пользователи готовы платить за такие смартфоны гораздо больше, чем за обычные флагманы. Например, вы можете за 2000 долларов купить изогнутый смартфон с кучей проблем или взять флагман за 1000 долларов, у которого все работает просто отлично. И для компаний, которые хотят заработать на таких вот продуктах, компания Tianma представила гибкий дисплей с диагональю 7,4 дюйма. Этот дисплей можно смело сгибать внутрь и получать достаточно интересное решение на каждый день. Будем надеяться, что кто-то из крупных производителей заметит Tianma и возьмет этот дисплей на вооружение, ведь гибкие смартфоны с большой диагональю явно позволят сделать рынок лучше.